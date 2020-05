POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn mit einer Berichtigung zum Beitrag tödlicher Verkehrsunfall in Ittlingen

Polizeipräsidium Heilbronn

Landkreis Heilbronn Berichtigung Ittlingen: Tödlicher Verkehrsunfall Am Vatertag, in den frühen Morgenstunden, gegen 05.30 Uhr, geriet ein 19-jähriger PKW-Fahrer mit seinem PKW VW Polo aus bislang unbekannter Ursache auf der L 592 von Ittlingen kommend, kurz vor Reihen, nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf Höhe des dortigen Park-platzes prallte er zunächst gegen einen Baum, und streifte im Anschluss einen geparkten LKW in dessen Führerhaus der Fahrer schlief. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaß-nahmen durch den LKW-Fahrer und den eingesetzten Notarzt verstarb der junge Mann noch an der Unfallstelle. Der aus Göppingen stammende Mann war allein in seinem PKW unter-wegs. Die L 592 war über die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

