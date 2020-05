POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 21.05.2020 mit einem Beitrag aus dem Landkreis Heilbronn und dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Landkreis Heilbronn Ittlingen: Tödlicher Verkehrsunfall Am Vatertag, in den frühen Morgenstunden, gegen 05.30 Uhr, geriet ein 19-jähriger PKW-Fahrer mit seinem PKW VW Polo aus bislang unbekannter Ursache auf der L 592 von Ittlingen kommend, kurz vor Reihen, nach rechts von der Fahrbahn ab. Auf Höhe des dortigen Park-platzes streifte er einen geparkten LKW in dessen Führerhaus der Fahrer schlief. Im An-schluss prallte der Autofahrer gegen einen Baum. Trotz sofort eingeleiteter Reanimations-maßnahmen durch den LKW-Fahrer und den eingesetzten Notarzt verstarb der junge Mann noch an der Unfallstelle. Der aus Göppingen stammende Mann war allein in seinem PKW un-terwegs. Die L 592 war über die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

Neckar-Odenwald-Kreis Neckargerach: Rollerfahrer erlitt schwere Kopfverletzungen Mittwochabend stürzte der 42-jährige Fahrer eines Elektrorollers und zog sich schwerste Kopf-verletzungen zu. Er war auf der Odenwaldstraße unterwegs und trug keinen Helm. Vermutlich führte seine alkoholische Beeinflussung dazu, dass er gegen den Bordstein geriet und in der Folge stürzte. Der aus Neckargerach stammende Mann wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen. Eine Blutprobe wurde entnommen.

