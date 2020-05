Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.05.2020 mit einem Bericht aus dem Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: Pkw zerkratzt

Innerhalb der letzten Woche verkratzte ein Unbekannter die Fahrertüre eines Pkw in Bad Mergentheim. Der Geschäftswagen wurde am 13. Mai in der Drillbergstraße abgestellt. Als das Auto am 20. Mai wieder benutzt werden sollte, stellte der Verantwortliche der Firma einen circa 5 cm langen Kratzer in der Fahrzeugtüre seines Mercedes Benz fest. Der Täter hatte vermutlich mit einem spitzen Gegenstand den Schaden in Höhe von circa 1.000 Euro verursacht. Zeugen, die in diesem Zeitraum eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben oder die Tat beobachten konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990, zu melden.

