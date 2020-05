POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.05.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Mosbach: Einbruchsversuch

Unbekannte versuchten am vergangenen Wochenende in ein Geschäft in Mosbach einzubrechen. Die Täter versuchten im Zeitraum von Freitagabend bis Montagmorgen über die Nebentüre einer Apotheke einzudringen, doch die Türe hielt den Aufhebelversuchen stand. Die Einbrecher drangen somit nicht in die Geschäftsräume ein und verursachten lediglich Sachschaden. Zeugen der Tat oder Hinweisgeber, die in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach, Telefon 06261 8090, zu melden.

Mosbach: Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Im Zeitraum von Montagnachmittag bis Dienstagmorgen verursachte ein Unbekannter einen Verkehrsunfall in Mosbach und flüchtete im Anschluss. Der Besitzer eines VW Touran parkte sein Auto gegen 16.00 Uhr auf einer Parkflächer in der Zwingerstraße. Als dieser am nächsten Morgen gegen 05.30 Uhr an sein Gefährt zurück kam, bemerkte er den Unfallschaden. Der Verursacher beschädigte vermutlich mit seinem Fahrzeug den geparkten Wagen. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfallgeschehens. Hinweise können an das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 übermittelt werden.

Buchen: Ohne Führerschein unterwegs

In Buchen leihte sich ein Mann am Montagmittag einen Mietfahrzeug, ohne im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis zu sein. Im Vorfeld meldete sich der 21-Jährige mehrfach telefonisch bei der Verleihfirma in Buchen und gab unter anderem an, dass sein Führeschein aufgrund einer Fahrerlaubniserweiterung bei der Behörde liegen würde. Dieser Aussage geschuldet verzichtete man gutgläubig bei der Übergabe des Fahrzeuges auf die Modalität der Inaugenscheinnahme des Führerscheines. Im nachgang wurde ermittelt, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis war und den Leihwagen dennoch den ganzen Tag lenkte.

A81/ Osterburken: Gegen Leitplanke gefahren und geflüchtet

In den vergangenen Tagen kam es im Bereich der Abfahrt von der A81 bei Osterburken zu einem Verkehrsunfall. Ein Unbekannter kam im Kurvenbereich der Abfahrt von der Fahrbahn ab und touchierte die dortige Leitplanke. Im Anschluss flüchtete der Unbekannte von der Unfallstelle. An der beschädigten Leitplanke konnten durch die Beamten der Autobahnpolizei Lacksplitter gesichert werden. Zeugen des Unfalls werden gebeten sich beim Verkehrsdienst Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 60040 zu melden.

