POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.05.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.05.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Niedernhall: Wohnmobil beschädigt

Ein Unbekannter ist in Niedernhall gegen ein geparktes Wohnmobil gefahren und hat sich danach einfach aus dem Staub gemacht. Der Camper stand von Montagmorgen, 7 Uhr, bis Dienstag früh, 7.30 Uhr, in der Haalstraße. Dort befindet sich zur Zeit eine Baustelle, die die Straße zur Sackgasse macht. Vermutlich war der Lenker des unbekannten Fahrzeugs beim Wenden gegen das Wohnmobil gefahren und verursachte einen Schaden von etwa 3.000 Euro. Anstatt seiner Personalien hinterlies er jedoch nur dunkelgrüne Lackspuren am Camper. Sowohl ein LKW als auch ein PKW kommen als Verursacherfahrzeug in Frage. Zeugen, die den Unfall beobachten konnten oder Hinweise auf den Verursacher haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden.

Kupferzell: Radfahrer verletzt

Am Dienstagabend stieß in Kupferzell ein Radfahrer mit einem Audi zusammen. Der 47-Jährige war mit seinem Rennrad auf der Künzelsauer Straße unterwegs und wollte nach links über einen abgesenkten Bordstein abbiegen. Hierbei übersah er wohl den herannahenden Audi eines 36-Jährigen und kollidierte mit dem Wagen. Der Radler wurde bei dem Zusammenstoß glücklicherweise nur leicht verletzt. An den beiden Fahrzeugen entstanden Schäden, die die Polizei auf insgesamt knapp 8.000 Euro schätzt.

Künzelsau: Blechschaden an der Kreuzung

Am Dienstagmorgen stießen in Künzelsau-Nitzenhausen zwei Fahrzeuge zusammen. Ein 19-Jähriger war mit seinem Fiat Punto auf der Straße "Uzenbronnen" unterwegs. An der Einmündung zur Deutschordenstraße übersah er vermutlich den heranfahrenden Transporter eines 64-Jährigen. Dieser versuchte noch zu bremsen und nach rechts auszuweichen, konnte einen Zusammenstoß allerding nicht mehr verhindern. Beide Fahrer blieben unverletzt, die Fahrzeuge konnten jedoch nicht mehr weiterfahren und mussten abgeschleppt werden. Es entstanden Schäden in Höhe von rund 12.000 Euro.

