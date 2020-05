POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilungen der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.05.2020

Polizeipräsidium Heilbronn

Weinsberg: Brutaler Raub auf 92-jährigen Mann, Zeugen gesucht

Mindestens zwei, bislang nicht bekannte Täter, überfielen in der Nacht zum Dienstag einen 92-jährigen Mann in dessen Privathaus in der Ellhofener Straße in Weinsberg. Die Unbekannten überstiegen zwischen 23 Uhr am Montagabend und Dienstagmorgen 1 Uhr, den Gartenzaun an der Westseite des Gebäudes und gelangten so auf das Grundstück. Mit einem Werkzeug brachen die Männer ein Kellerfenster, ebenfalls an der Westseite des Hauses, auf und gelangten so ins Gebäudeinnere. Dort trafen die Tatverdächtigen auf den alleine im Haus lebenden Geschädigten, der sich bereits zum Schlafen in seinem Bett befand. Der Mann wurde an Händen und Beinen gefesselt, bedroht und auch geschlagen. Einer der Unbekannten bewachte den Senior, mindestens ein weiterer durchwühlte sämtliche Schubladen und Schränke im Haus. Bislang ist nur bekannt, dass Bargeld, sowie zwei schnurlose Telefone entwendet wurden (siehe Beispielfoto). Im Anschluss entfernten sich die Unbekannten, vermutlich wieder über den Gartenzaun, aus dem Objekt und verschwanden unerkannt. Der 92-Jährige wurde in gefesseltem Zustand am Morgen durch eine Pflegekraft aufgefunden, die umgehend die Polizei alarmierte. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und sucht dringend Zeugen. Wem sind in der Nacht zum Dienstag im Bereich der Ellhofener Straße in Weinsberg verdächtige Personen oder Fahrzeuge aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Verbleib der Schnurlostelefone machen. Möglicherweise wurden diese durch die Täter auf der Flucht entsorgt. Wer die Telefone findet wird gebeten, umgehend die Polizei zu verständigen und diese nicht selbst anfassen. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei Heilbronn unter der Telefonnummer 07131 104 4444, entgegen.

