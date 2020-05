Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.05.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Auf einem Schaden von 1.500 Euro bleibt eine 41-Jährige sitzen, sollte der Unfallverursacher nicht gefunden werden. Die Frau hatte ihren BMW am Montagnachmittag neben dem Heilbronner Rathaus auf einem Parkplatz abgestellt. Sie verließ ihr Auto gegen 15 Uhr und kehrte eine Stunde später zurück. Hier stellte die BMW-Fahrerin einen Schaden an der hinteren Stoßstange an fest. Eine unbekannte Person hat den BMW vermutlich mit ihrem Fahrzeug beschädigt und sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich bei der Geschädigten oder der Polizei zu melden. Wer den Unfall beobachten konnte, oder Hinweise auf den Unfallverursacher geben kann, wird gebeten sich bei dem Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, Telefonnummer 07131 204060, zu melden.

Eppingen: Brennender Wäschekorb

Einen Feuerwehr- und Polizeieinsatz verursachte ein brennender Wäschekorb am späten Montagabend in Eppingen. Vermutlich eine brennende Zigarette war die Ursache für das Feuer gegen 22.30 Uhr in der Pestalozzistraße. Ein Anwohner kam der Feuerwehr zuvor und löschte den Brand noch vor dem Eintreffen der Einsatzkräfte.

Neckarsulm: Neuwagen mit Unfallschaden

Entgegen der ersten Meldung vom 14. Mai geht die Polizei mit aktuellen Anhaltspunkten nicht von einer verbotenen Spritztour im Bereich um Neckarsulm, sondern einem Unfall auf dem Firmengelände in Neckarsulm aus. Vermutlich mit einem unbekannten Fahrzeug habt eine unbekannte Person einen neuwertigen Opel Grandland X beschädigt. Der weiße Neuwagen wurde einer Neckarsulmer Firma im Laufe der Woche vom 4.- 9. Mai geliefert. Bei der Übernahme auf dem Firmengelände "Im Klauenfuß" wurde der nicht zugelassene Geländewagen überprüft und keine Beschädigungen festgestellt. Bei einer erneuten Prüfung am Mittwochmorgen der letzten Woche wurde ein Schaden an der Fahrzeugfront festgestellt. Das Polizeirevier Neckarsulm hat die Ermittlung aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise auf den Unfall geben können, sich unter der Telefonnummer 07132 93710, zu melden.

Heilbronn: Radfahrer stürzt und verletzt sich schwer

Bei einem Sturz mit seinem Fahrrad hat sich am Montagabend ein 56-Jähriger schwer verletzt. Der Mann befuhr mit seinem E-Bike gegen 21.30 Uhr die Bahnhofstraße in Heilbronn, als er aus unbekannter Ursache stürzte. Durch den Sturz verlor der Radfahrer kurzzeitig das Bewusstsein. Der 56-Jährige musste mit schweren Verletzungen zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Fahrrad entstand ein Sachschaden von etwa 500 Euro.

Heilbronn: Rollerdiebstahl - Zeugen gesucht

Der verschlossene Roller eines 51-Jährigen wurde im Zeitraum zwischen Samstag und Montag in Heilbronn gestohlen. Der Roller der Marke Rex war auf dem Bordstein in der Gerberstraße abgestellt. Am Montag gegen 19.30 Uhr bemerkte der Eigentümer, dass der Roller fehlte. Wer den Diebstahl gesehen hat oder Hinweise auf den Täter geben kann, wird gebeten sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefonnummer 07131 1042500, zu melden.

Heilbronn: Unfallflucht auf Parkplatz - Zeugen gesucht

Zwei junge Männer in einem älteren blauen Twingo sind am frühen Montagabend in Heilbronn gegen einen geparkten Chevrolet gefahren. Gegen 17 Uhr hörte ein Zeuge auf einem Parkplatz in der Bahnhofstraße einen lauten Knall. Als er die mutmaßlichen Unfallverursacher ansprach, fuhren diese davon ohne sich um den Unfall zu kümmern. Der ältere blaue Twingo mit weißen Blumen auf der Motorhaube war mit nicht zugelassenen Kennzeichen unterwegs. Zeugen, die Hinweise auf die Unfallverursacher oder den Twingo geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn, Telefonnummer 07131 1042500, zu melden.

A81/Weinsberg: Auffahrunfall mit drei Fahrzeugen

Vermutlich zu spät bemerkt hat ein 29-Jähriger am Montagmorgen auf der Autobahn 81 in Richtung Stuttgart die vor ihm bremsenden Fahrzeuge eines 54-Jährigen und eines 49-Jährigen. Aufgrund von stockendem Verkehr musste der 49-Jährige seinen VW Touran auf dem mittleren Fahrtstreifen abbremsen. Der hinter dem VW fahrende 54-jährige Ford-Lenker bremste ebenfalls. Der 29-jährige Transporter-Fahrer bemerkte zu spät, dass die vorausfahrenden Autos bremsten und fuhr auf den Fiesta auf. Durch den Aufprall wurde der Ford auf den Touran geschoben. Glücklicherweise wurde keine der beteiligten Personen verletzt. Der Sachschaden beläuft sich auf etwa 15.000 Euro.

Heilbronn: Schwerverletzter mit Helikopter abgeholt

Bei einem Sturz verletzte sich ein 71-jähriger Arbeiter am Dienstagmorgen in Heilbronn schwer. Der Mann war bei Montagearbeiten gegen 10.45 Uhr in den Innenhof des Kätchenhofs nahe dem Marktplatz gestürzt. Der Betrieb der Stadtbahnlinie musste für die Rettungsmaßnahmen eingestellt werden. Der Arbeiter wurde mit schweren Verletzungen mit einem Hubschrauber in ein Krankenhaus gebracht.

Gundelsheim: Geländer von Aussichtsplattform beschädigt

Rohe Gewalt war wohl erforderlich um das Außengeländer des Aussichtspunktes beim Michaelsberg in Gundeslheim-Böttingen zu beschädigen. Unbekannte haben im Zeitraum zwischen Freitag und Sonntag mit brachialer Kraft auf das Geländer eingewirkt, so dass die Holzpfosten aus ihrer Verankerung in der Natursteinmauer gesprengt wurden. Der verursachte Schaden wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt. Wer Hinweise auf die Täter geben kann oder die Tat beobachten konnte, wird gebeten sich beim Polizeiposten Gundelsheim, Telefonnummer 06269 41043, zu melden.

