Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.05.2020 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Krautheim: Kind von Auto erfasst

Am Montagabend wurde in Krautheim ein Kind beim Überqueren der Fahrbahn von einem Pkw erfasst. Gegen 18.00 Uhr war das 9-jährige Mädchen mit ihrem Bruder und ihrem Vater auf Fahrrädern unterwegs. Als das Mädchen von ihrem Fahrrad abstieg und die Fahrbahn der Landstraße bei Krautheim überqueren wollte, übersah sie vermutlich den Ford einer 82-jährigen Frau. Das Auto erfasste die 9-Jährige frontal. Durch den Zusammenprall erlitt das Kind schwerste Verletzungen und wurde mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen.

Künzelsau: Diebstahl und Sachbeschädigung - Zeugen gesucht!

Unbekannte entwendeten in Künzelsau ein Ruderboot und beschädigten eine Gartenhütte. Im Zeitraum von Sonntag, 21.00 Uhr, bis Montag, 20.00 Uhr, verschafften sich die Täter Zutritt zu dem Wiesengrundstück eines 27-Jährigen in der Morsbacher Straße. Dort stahlen sie ein Ruderboot und rissen Bretter von der Gartenhütte ab. Diese Bretter verwendeten die Täter vermutlich als Paddel bei dem anschließenden Seegang. Das Boot und die Bretter wurden am Montag durch den Besitzer am Kocherfreibad wieder aufgefunden. Die Polizei sucht nun Zeugen des Vorfalls. Hinweise können an das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 übermittelt werden.

Künzelsau: Betrunkener mit Fahrrad unterwegs

Am frühen Mittwochabend stürzte ein Fahrradfahrer und verletzte sich dabei. Gegen 17.30 Uhr befuhr der 46-jährige Radfahrer die Wertwiesen in Künzelsau. Aus bislang nicht geklärten Gründen kam dieser zu Fall. Der 46-Jährige musste aufgrund der Verletzungen durch einen Notarzt behandelt werden. Im Rahmen der Unfallaufnahme wurde mit dem Verunfallten ein Alkoholtest durchgeführt. 2,2 Promille war das Ergebnis des Tests. Der alarmierte Rettungshubschrauber transportierte den Radler zur weiteren Behandlung in die Klink.

Weißbach: Verkehrsunfall auf der Landstraße

In Weißbach ereignete sich am Montagnachmittag ein Verkehrsunfall. Ein 64-jähriger Renault-Lenker fuhr auf der Crispenhofer Straße in Weißbach. An der Einmündung zur Kochertalstraße übersah der Mann vermutlich den aus Richtung Niedernhall kommenden Mazda eines 30-Jährigen. Im Kreuzungsbereich prallen beide Fahrzeuge zusammen. Durch die Kollision verletzte sich glücklicherweise keiner der Insassen. Es entstand ein gesamter Sachschaden in Höhe von circa 13.000 Euro.

Schöntal: Nach Verkehrsunfall geflüchtet

Im Bereich zwischen Marlach und Sershof kam es am Montagmorgen zu einer Verkehrsunfallflucht. Eine 32-Jährige fuhr gegen 08.00 Uhr mit ihrem Audi A4 von Marlach in Richtung Sershof. Auf dieser Strecke kam der Frau ein schwarzer Ford-Kombi mit großem silbernen Kühlergrill entgegen. Dieser befuhr den Gemeindeverbindungsweg zu weit links. Um einen Frontalzusammenstoß zu verhindern, musste die Audi-Fahrerin nach rechts ausweichen. Dadurch touchierte sie den Bordstein, wodurch die Alufelgen beschädigt wurden. Bislang liegen keine Hinweise auf den Verursacher vor. Hinweisgeber werden gebeten sich beim Polizeirevier Künzelsau, Telefon 079409400, zu melden.

Bretzfeld: Pkw-Aufbrecher - Zeugen gesucht!

Auf dem P+R Parkplatz bei Bretzfeld brachen Unbekannte ein Pkw auf und entwendeten aus dem Fahrzeuginneren mehrere Gegenstände. Am Montagmorgen, um 07:30 Uhr, stellte ein 25-Jähriger seinen Geschäftswagen an dem Parkplatz ab. Als dieser gegen 15:30 Uhr an den Mercedes-Vito zurückkam, bemerkte er die Beschädigungen. Die Täter drangen vermutlich über das durch das Hebeln zerborstene Seitenfenster ein und entwendeten mehrere Werkzeuge und Kältemittel. Zeugen des Aufbruches oder Hinweisgeber, die in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Bretzfeld, Telefon 07946 940010, zu melden.

Öhringen: Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Am Montagmorgen kollidierten zwei Fahrzeuge auf der sogenannten Löwenkreuzung in Öhringen. Der 57-jähriger Fahrer eines Mercedes befuhr die Hunnenstraße in Richtung der Friedrichsruher Straße. Beim Überqueren der Kreuzung übersah der Mercedes-Fahrer vermutlich den von der Karlsvorstadt kommenden VW eines 28-Jährigen. Im Kreuzungsbereich kollidierten beide Autos miteinander. Glücklicherweise wurde bei dem Zusammenprall niemand verletzt. Es entstand jedoch ein Gesamtschaden in Höhe von 25.000 Euro.

Forchtenberg: Werkzeugdiebstahl auf Baustelle

Unbekannte haben Im Zeitraum zwischen Freitag und Montag Werkzeug, Batterien und Diesel in derzeit noch unbekanntem Wert von einer Baustelle bei Forchtenberg gestohlen. Die Diebe haben zunächst die Ladefläche eines auf der Baustelle im Gewann Klumpenfeld geparkten LKW aufgebrochen und das dort gelagerte Werkzeug mitgenommen. Auf diese Weise erbeuteten die Täter einen Winkelschleifer, eine Bohrmaschine und einen Werkzeugkoffer. Den Kraftstoff "schläuchelten" sie aus einem daneben abgestellten Kleinbagger. Zeugen des Diebstahls oder Hinweisgeber, die in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Niedernhall, Telefon 07940 8294, zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell