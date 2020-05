Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.05.2020 mit einem Bericht aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots)

Öhringen: Autobahn 6 nach Unfall noch mehrere Stunden gesperrt

Zu einem schweren Verkehrsunfall kam es am Montagmittag, gegen 12.30 Uhr, auf der Autobahn 6, zwischen Neuenstein und Öhringen, in Fahrtrichtung Heilbronn. Der Fahrer eines Autokrans, 48 Tonnen schwer, fuhr im stockenden Verkehr auf einen vor ihm fahrenden Muldenkipper auf. Der 74 Jahre alte Autokranfahrer versuchte noch auszuweichen, konnte einen Aufprall auf den Muldenkipper jedoch nicht mehr verhindern. Bei dem Unfall zog sich der Mann schwerste, lebensgefährliche Verletzungen zu. Mit einem Rettungshubschrauber wurde er in eine Spezialklinik geflogen. Die Bergungsarbeiten an der Unfallstelle werden aller Voraussicht nach noch mehrere Stunden andauern. Die A6 ist derzeit voll gesperrt. Es hat sich zwischenzeitlich ein erheblicher Rückstau gebildet. An der Anschlussstelle Neuenstein wird der Verkehr von der Autobahn ausgeleitet. Der Gesamtsachschaden an beiden beteiligten Fahrzeugen wird auf circa 200.000 Euro geschätzt.

