Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.05.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim/Boxberg: Verkehrsunfall mit hohen Sachschaden und Verletzten

Auf der Landstraße zwischen Boxberg-Schweigern und Bad Mergentheim verunfallte am Sonntagabend ein Pkw. Der 24-jährige Lenker eines BMW M2 fuhr gegen 21:15 Uhr mit seinem 27-jährigen Beifahrer entlang der Landstraße in eine langgezogene Rechtskurve. Sein PKW kam vermutlich aufgrund überhöhter Geschwindigkeit auf die Gegenspur. Wegen des ausbrechenden Hecks und durch das Gegenlenken, geriet das Fahrzeug nach rechts von Fahrbahn ab und fuhr die circa 3,5 Metern tiefe, bewachsene Böschung herab. Nach einer weiteren Fahrstrecke von ungefähr 35 Metern prallte das Auto gegen einen Baumstumpf, sodass dieses ausgehebelt wurde und senkrecht mit dem Dach gegen eine Eiche prallte. Diese Eiche wies im Anschluss das Gefährt ab, sodass der Hinterreifen abriss und das Fahrzeug gegen einen weiteren Baum schleuderte. Hier verkeilte sich der Sportwagen und kam zum Stehen. Glücklicherweise verletzten sich beide Insassen lediglich leicht. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 70.000 Euro.

Niederstetten: Auto weggerollt

Am Samstagmorgen rollte in Niederstetten ein abgestellter Pkw gegen ein geparktes Auto und verursachte einen Sachschaden. Gegen 10:00 Uhr stellte ein 21-jähriger VW-Fahrer sein Fahrzeug in der Straße "Im Ganswasen" ab. Hierbei vergisst er vermutlich an der leicht abschüssigen Straße die Handbremse oder den Gang einzulegen. Folglich setzte sich der VW-Transporter selbstständig in Bewegung und rollte rückwärts den Berg hinab. Nach circa 10-20 Metern hatte die Irrfahrt an einem geparkten Peugeot ein Ende. Der VW prallte gegen diesen, wobei Sachschaden in Höhe von circa 4.000 Euro entstand.

Weikersheim: Unfallflucht - Zeugen gesucht!

In Weikersheim fuhr ein Unbekannter gegen einen geparkten Pkw und flüchtete. Im Zeitraum von Freitag, gegen 19:00 Uhr, bis Samstag, circa 09:00, Uhr beschädigte ein bislang Unbekannter ein in Weikersheim in dem Hüttenweg am Straßenrand geparkten Seat. Der 57-jährige Besitzer des Autos hörte in dieser Nacht, zwischen 00:30 Uhr bis 01:00 Uhr, ein lautes Geräusch. Dieses Geräusch rührte vermutlich von dem Unfallgeschehen her. Ersten Ermittlungen zufolge war vermutlich ein Motorrad gegen das Auto gefahren. An dem geparkten Pkw entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 1.500 Euro. Die Polizei sucht nun Zeugen des Unfallgeschehens. Hinweise können an das Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 übermittelt werden.

Bad Mergentheim: Unfall verursacht und anschließend geflüchtet - Zeugen gesucht!

Ein bislang Unbekannter streifte am Samstag ein geparktes Auto in Bad Mergentheim. Im Zeitraum von 15:00 Uhr bis 17:00 Uhr kollidierte ein Fahrzeug mit dem Mercedes eines 53-Jährigen. Dieser stellte sein Gefährt im angegebenen Zeitraum in der Zeppelinstraße ab. Als der Mann wieder an seinem Pkw ankam, bemerkte er den Schaden an der rechten vorderen Fahrzeugecke. Bislang liegen keine Hinweise auf den Verursacher vor. Zeugen die den Unfall beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Bad Mergentheim: Einbruch - Zeugen gesucht!

Donnerstagnacht brachen unbekannte Täter über den Hintereingang in eine Kneipe in Bad Mergentheim ein. Gegen 23:00 Uhr verschafften sich die Unbekannten Zutritt zu den Räumlichkeiten in der Wolfgangstraße. Hierzu hebelten sie den Hintereingang auf, besprühten die Videokameras mit weißer Farbe. Danach räumten die Kassen der Spielautomaten leer. Hierbei entstand ein Hoher Sachschaden. Zeugen des Einbruchs oder Hinweisgeber, die in diesem Bereich eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, Telefon 07931 54990, zu melden.

Weikersheim: Einbruchsversuch - Zeugen gesucht!

Zwischen Donnerstagabend und Freitagvormittag versuchten bislang Unbekannte in das Schloss Weikersheim einzubrechen. Im Zeitraum von 18:00 Uhr bis 10:30 Uhr kletterten die Täter über das Gitter der Schlossgartenbrücke um in den Schlossinnenhof zu gelangen. Dort versuchten sie die Holztür zum Bürotrakt und Kassenbereich aufzuhebeln. Den Einbrechern misslang es die Türe aufzubrechen. Sie hinterließen lediglich Sachschaden am Eingangsbereich. Hinweisgeber oder Zeugen des Geschehens, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Weikersheim, Telefon 07934 99470, zu melden.

Tauberbischofsheim: Zu schnell unterwegs

Am Sonntagnachmittag stellten Beamte vom Polizeirevier Tauberbischofsheim einen viel zu schnellen Pkw fest. Im Bereich der B290 und der Anschlussstelle Tauberbischofsheim der A81 überschritt ein 48-jähriger VW-Fahrer die erlaubten 70 km/h um fast 50 Prozent. Das Ergebnis der Lasermessung ergab 31 km/h zu viel. Auf den Mann kommt nun ein Bußgeld in Höhe von 120 Euro, einen Punkt in Flensburg und ein Monat Fahrverbot zu.

Lauda-Königshofen: Unter Drogeneinfluss gefahren

Bei einer Verkehrskontrolle in der Nacht von Samstag auf Sonntag stellten die Beamten vom Polizeirevier Tauberbischofsheim einen Pkw-Fahrer mit deutlichen Anzeichen auf aktuellen Drogenbeeinflussung fest. Gegen 00:30 Uhr kontrollierten die Polizisten einen 20-jährigen BMW-Fahrer in der Sachsenflurer Straße in Königshofen. Hierbei wies der 20-Jährige eindeutige Anzeichen einer aktuellen Beeinflussung von Drogen auf. Ein Drogenvortest bestätigte diesen Verdacht. Im Anschluss wurde bei dem jungen Mann eine Blutentnahme im Krankenhaus durchgeführt.

Tauberbischofsheim: Parkplatzunfall

Ein Fahrer eines VW verursachte am Samstagmittag in Tauberbischofsheim beim Einparken hohen Sachschaden. Der 79-Jährige war mit seinem Gefährt auf dem Parkplatz in der Duderstädter Allee unterwegs und streifte beim Versuch einzuparken ein dort abgestellten VW. Beim weiteren Rangieren prallte der PKW des älteren Herren gegen ein ebenfalls auf dem Parkplatz abgestellten Skoda. Es entstand ein Sachschaden an allen drei Autos in Höhe von insgesamt circa 10.000 Euro.

Boxberg: Fahren unter Drogeneinfluss

Am Freitagnachmittag fiel ein Quad-Fahrer mit typischen Ausfallerscheinungen nach Drogenkonsum in Boxberg auf. Gegen 16:00 Uhr kontrollierten Beamte des Polizeireviers Tauberbischofsheim den 22-Jährigen in der Nähe der Realschule und stellte Anzeichen einer aktuellen Drogenbeeinflussung fest. Ein im Anschluss durchgeführter Drogentest bestätigte den Verdacht. Der junge Mann musste daraufhin im Krankenhaus eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

