Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Müden

Örtze - Durch Sonne geblendet! - PKW kollidiert mit Güterzug +++ Fahrzeugführer unverletzt

Celle (ots)

Heute Morgen um 06.20 Uhr übersah ein 46 Jahre alter Mann aus Hermannsburg in seinem PKW Ford Mondeo das blinkende Rotlicht an einem unbeschrankten Bahnübergang an der Unterlüßer Straße. Durch die tief stehende Sonne hatte er das rote Licht nicht wahrgenommen. Ein von rechts herannahender Güterzug mit geladenen Panzern erwischte mit dem Puffer glücklicherweise nur noch das Heck des PKW. Der Fahrzeugführer blieb deshalb unverletzt, an dem Wagen entstand Totalschaden. Die genaue Schadenhöhe ist noch nicht bekannt. Für die Dauer der Unfallaufnahme wurde die Landesstraße 280 für ca. zwei Stunden voll gesperrt. Weil die Autofahrer die Unfallstelle über Poitzen umfahren konnten, kam es zu keinen gravierenden Verkehrsstörungen.

