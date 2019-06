Polizeiinspektion Celle

POL-CE: Verkehrsunfall aufgrund fehlender/falscher Ladungssicherung von Waschbetonplatten auf einem PKW Anhänger

29225 Celle (ots)

Am Donnerstag, 20.06.2019, kam es gegen 18:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall aufgrund fehlender/falscher Ladungssicherung auf dem Wilhelm-Heinichen-Ring in Celle.

Ein 27 jähriger Celler befuhr mit einem Ford Transit mit Anhänger den Wilhelm-Heinichen-Ring in Fahrtrtg. Wietzenbruch.

Auf dem PKW Anhänger waren fehlerhaft hecklastig eine größere Anzahl Waschbetonplatten gelagert, welche ungesichert transportiert wurden. In Höhe der Kortenumstraße kam das Fahrzeuggespann dann ins Schleudern, drehte sich um die eigene Achse und prallte in eine am Fahrbahnrand rechtsseitig befindliche Leitplanke.

Durch den Aufprall entstand am Ford Transit, sowie am PKW Anhänger ein Schaden von ca. 1500,- Euro. Die am PKW-Anhänger befindlichen Seitenbeplankungen wurden abgerissen, das Ladegut verrutschte vollständig auf die Fahrbahn, die Anhänger-Heckklappe riss vom Anhänger ab.

Nachfolgende Fahrzeuge wurden nicht gefährdet oder beschädigt. Die Schadenshöhe an der Leitplanke beträgt ca. 1000,- Euro.

Ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren wurde gegen den 27 jährigen männlichen Fahrzeugführer aus Celler eingeleitet.

