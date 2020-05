Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.05.2020 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Binau: Unfallopfer im Krankenhaus gestorben

Die 80-jährige Radfahrerin, die sich bei einem Unfall am Donnerstagnachmittag auf der Bundesstraße 37 bei Binau schwere Verletzungen zugezogen hatte, ist am Sonntagnachmittag in einem Krankenhaus verstorben. Die Frau war am Donnerstag, gegen 17.50 Uhr, auf der B 37 zwischen Neckargerach und Binau unterwegs und wurde beim Versuch nach links in einen Feldweg abzubiegen von einem BMW einer 82-Jährigen erfasst.

Mosbach: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

In ein Krankenhaus musste ein 19-jähriger Motorradfahrer nach einem Unfall am Samstagnachmittag auf der Landstraße zwischen Sulzbach und Mosbach gebracht werden. Der Zweiradfahrer verlor in Rechtskurve die Kontrolle über seine Suzuki und stürzte dadurch. Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu. Er wurde von Rettungskräften an der Unfallstelle erstversorgt und anschließend mit einem Rettungswagen in die Klinik eingeliefert. An dem Motorrad entstand ein Sachschaden von rund 2.000 Euro.

Osterburken: Hoher Sachschaden nach Unfall

Rund 20.000 Euro Sachschaden entstand bei einem Unfall am Sonntagvormittag in Bofsheim. Eine 28-jährige VW-Lenkerin fuhr auf der Schwanenstraße und wollte die Rinschbachstraße in Richtung Brückenstraße überqueren. Im Kreuzungsbereich übersah sie offenbar einen von rechts kommenden Volvo. Im Kreuzungsbereich kollidierten die Fahrzeuge. Die Golf-Fahrerin und der 63-jährige Volvo-Fahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Walldürn: Einbruchsversuch scheiterte

Aufbruchspuren an ihrer Haustüre stellte eine Frau am Samstagabend in der Walldürner Laurentiusstraße fest. Die Frau hatte zwischen 20.15 Uhr und 21.45 Uhr für rund zwei Stunden das Haus verlassen und stellte den Schaden danach fest. Die Türe hielt den Aufbruchversuchen stand, es entstand aber Sachschaden. Das Polizeirevier Buchen hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, unter der Telefonnummer 06281 9040 um Hinweise.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 11

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell