Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 20.04.2020

Peine (ots)

Unbekannte drangen in Sportheim ein Bettmar. In der Zeit von Samstag, 20:00 Uhr, bis Sonntag, 07:00 Uhr, drangen unbekannte Täter gewaltsam in ein Vereinsheim, eine Garage und einen Geräteschuppen einer Sportanlage in der Münstedter Straße ein. Sie entwendeten einen Aufsitzrasenmäher und entfernten sich anschließend unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 4.000 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechelde, Telefon 05302/ 930490, zu melden.

Einbruch in Naturfreibad Bettmar. Unbekannte Täter gelangten in der Zeit von Samstag, 17:00 Uhr, bis Sonntag, 07:25 Uhr, gewaltsam auf das Gelände eines Naturfreibads in der Münstedter Straße. Sie öffneten diverse Räumlichkeiten und entwendeten Werkzeuge und einen Aufsitzrasenmäher. Anschließend entfernten sie sich unerkannt in unbekannte Richtung. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 2.500 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Vechelde, Telefon 05302/ 930490, zu melden.

Hausfassade durch brennenden Müllsack beschädigt Peine. Am Sonntag, gegen 05:00 Uhr, kam es auf einem Balkon in der Kommerzienrat-Meyer-Allee zu einem Brand. Offenbar entzündete sich ein Müllsack durch eine glimmende Zigarette. Durch die Flammen wurde die Fassade des Mehrfamilienhauses beschädigt. Es wurde niemand durch das Feuer verletzt. Ein Schaden in Höhe von etwa 3.000 Euro entstand.

Streit zwischen zwei Männern endete handgreiflich Stederdorf. Am Sonntag, gegen 12:00 Uhr, kam es im Hesebergweg aufgrund von Streitigkeiten zwischen einem 44-jährigen und einem 35-jährigen Peiner zu einer handgreiflichen Auseinandersetzung. Auch nach Eintreffen der Polizei beruhigte sich der 44-jähige Peiner nicht. Er beleidigte und bedrohte die eingesetzten Beamten und versuchte sie zu treten. Der Peiner wurde daraufhin ins polizeiliche Gewahrsam genommen. Der 35-jährige Peiner erlitt eine Gesichtsverletzung, benötigte jedoch keinen Arzt. Die insgesamt sieben eingesetzten Polizeibeamten blieben unverletzt.

Es wurden Strafverfahren gegen den 44-jährigen Peiner, wegen Körperverletzung, Beleidigung, Bedrohung und dem Widerstand gegen Vollstreckungsbeamte eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Eileena Wenzel

Telefon: 05171/ 999-222

E-Mail: eileena.wenzel@polizei.niedersachsen.de

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell