POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel vom 19.04.2020 für den Bereich Salzgitter

Diebstahl von Blumen aus einer Gedenkstätte und Beleidigung von Polizeibeamten - Zeugenaufruf 38226 Salzgitter, Bruchmachtersenstraße Samstag, 18.04.20, ca. 20:05 Uhr

Am frühen Samstagabend gab ein aufmerksamer Bürger einer Streifenwagenbesatzung den Hinweis, dass soeben ein Mann mehrere Schnittblumen aus einer Gedenkstätte im Bereich der Bruchmachtersenstraße entwendet haben soll. Die Beamten konnten daraufhin einen 34-jährigen Beschuldigten aus Salzgitter in Tatortnähe antreffen, der auch die besagten Blumen in der Hand hielt. Diese hatte er offenbar aus der Vase der Gendenkstätte, die an den Unfalltod einer jungen Schülerin erinnern soll, entwendet. Nach der Sachverhaltsaufnahme befand sich der Hinweisgeber nicht mehr am Tatort. Dieser wird dringend als Zeuge gesucht und gebeten, sich bei der Polizei Salzgitter unter 05341-1897-0 zu melden. Der Beschuldigte kommentierte die polizeilichen Maßnahmen, in dem er die Beamten mit den ausgestreckten Mittelfingern beleidigte. Ihn erwarteten nun zwei Strafverfahren.

Brand einer Hausfassade 38226 Salzgitter, An der Krähenriede Samstag, 18.04.20, ca. 12:10 Uhr

Am Samstagmittag kam es zu einem Brand der Hausfassade eines Einfamilienhauses in der Straße An der Krähenriede. Vermutlich aufgrund einer Unkrautentfernung mittels Gasbrenners geriet die Fassade in Brand. Dieser konnte glücklicherweise zügig durch die Feuerwehr abgelöscht werden, sodass der Übergriff des Feuers auf weitere Gebäudeteile verhindert werden konnte. Der Gesamtschaden wird auf ca. 10.000 Euro geschätzt. Verletzt wurde niemand.

Trunkenheit im Straßenverkehr 38226 Salzgitter, Ütschenkamp Samstag, 18.04.20, ca. 16:45 Uhr

Zur o.g. Vorfallszeit wurde die Polizei zu Streitigkeiten in den Ütschenkamp gerufen. Hier gaben Zeugen an, dass ein scheinbar betrunkener Mann mit einem Auto durch die Straße gerast sei und nach Ansprache durch die Zeugen aggressiv geworden sei. Den Polizeibeamten gelang es schließlich, den beschriebenen Mann in einer Wohnung im Ütschenkamp zu ermitteln. Dieser war tatsächlich stark alkoholisiert und stand zudem unter Drogeneinfluss. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,0 Promille. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen. Ihn erwartet nun ein Strafverfahren.

Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person 38226 Salzgitter, Wildkamp Samstag, 18.04.20, ca. 08:00 Uhr

Am Samstagvormittag kam es zu einem Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Person im Wildkamp. Ein 64-jähriger Fahrzeugführer aus Salzgitter wollte mit seinem Pkw aus einer Grundstückszufahrt auf die Straße fahren. Hierbei übersah er den herannahenden 29-jährigen Fahrer eines Kleinkraftrades. Es kam zur Kollision zwischen Pkw und Kleinkraftrad, wodurch der 29-jähriger Fahrer stürzte und infolge dessen leicht verletzt wurde. Er wurde durch einen RTW in ein Klinikum eingeliefert. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden in Höhe von ca. 6300 Euro.

