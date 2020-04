Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich des Polizeikommissariates Salzgitter-Bad 17.04.2020 - 19.04.2020, 07.00 Uhr

Salzgitter (ots)

Verkehrsunfall mit einem Pedelec (e-Bike):

Am Freitag, den 17.04.2020, kam es im Bereich der Nord-Süd-Straße (Anschlußstelle Engerode) zu einem Verkehrsunfall zwischen einem e-Bike und einem PKW. Hierbei übersah eine 64jährige Salzgitteranerin mit ihrem e-Bike, einen sich auf einer Vorfahrtstraße befindlichen PKW. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Die Radfahrerin wurde leicht verletzt.

Unterwäsche-Diebstahl

Am Samstag, den 18.04.2020, um 13.00 Uhr, kam es in der Emsstraße, in Salzgitter-Bad, zu einem Unterwäschediebstahl. Hierbei wurden durch einen bislang unbekannten Täter, drei Unterwäscheteile von einer Wäscheleine entwendet. Bei dem Täter handelt es sich um einen ca. 22jährigen, hochdeutsch sprechenden Mann. Er trug kurze blonde Haare und war mit einer hellblauen Jeans, einem dunkelblauen T-Shirt und hellen Turnschuhen bekleidet. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen werden gebeten, sich unter Tel. 05341/8250 bei der Polizei in Salzgitter-Bad zu melden.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

Dienstschichtleiter POK Nonnenmacher

Telefon: 05341/ 825-0

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell