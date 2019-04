Polizei Steinfurt

POL-ST: Schwerer Verkehrsunfall in Hörstel

Hörstel (ots)

Am Ostersonntag kam es in Hörstel zu einem schweren Verkehrsunfall. Ein 31-jähriger Fahrzeugführer befuhr den Uffelner Weg von Hörstel kommend, in Fahrtrichtung Ibbenbüren-Uffeln. Aus bislang unbekannter Ursache kam der PKW-Führer in einer leichten Rechtskurve von der Fahrbahn ab und prallte anschließend gegen einen Baum. Das Fahrzeug wurde bei der Kollision total beschädigt. Der Fahrzeugführer verstarb an der Unfallstelle. Die polizeilichen Ermittlungen dauern an.

