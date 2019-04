Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine, Einbruch/Diebstahl

Rheine (ots)

An der Windthorststraße waren in der Nacht zum Donnerstag (18.04.2019) Diebe am Werk. Die Täter begaben sich in der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 16.00 Uhr und Donnerstagmorgen, 06.45 Uhr, zur Rückseite eines im Bau befindlichen Gebäudes. An diesem sind bereits die Fenster und Türen montiert. Nachdem sie ein Fenster aufgebrochen hatten, begaben sie sich hinein und entwendeten mehrere Werkzeugmaschinen. Zur Beute gehören mehrere Industriestaubsauger, eine Duscharmatur und ein Baustelleradio. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

