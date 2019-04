Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Verkehrsunfall mit Verletzten

Bei einem Verkehrsunfall auf der Osnabrücker Straße sind am späten Mittwochabend (17.04.2019) zwei Personen schwer verletzt worden. Die beiden Verletzten wurden mit Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 22.15 Uhr wollte eine 54-jährige Autofahrerin aus Westerkappeln von der Osnabrücker Straße nach links auf die Ibbenbürener Straße abbiegen. Dabei kam es zur Kollision mit dem entgegenkommenden Wagen eines 60-jährigen Ibbenbüreners. Die Fahrerin und der Fahrer wurden bei dem Unfall verletzt. Die Sachschäden an den beiden Autos werden auf cirka 20.000 Euro geschätzt.

