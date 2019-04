Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Fahrzeug gestohlen

Ibbenbüren (ots)

An der Straße Am Karlschacht ist ein Fahrzeug gestohlen worden. Der blaue Mercedes Sprinter -Pritschenwagen-, war am Dienstagnachmittag (16.04.2019), gegen 15.00 Uhr, am rechten Fahrbahnrand in Höhe Hausnummer 6 abgestellt worden. Als der Firmenwagen am nächsten Morgen, gegen 06.30 Uhr, wieder benutzt werden sollte, war er spurlos verschwunden. Der Sprinter, Kennzeichen ST - B 6630, hat an der Fahrer- und der Beifahrertür ein Firmenlogo, in Form eines roten Dreiecks. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Beamten bitten um Hinweise zu dem Diebstahl oder zum jetzigen Standort des blauen Sprinters, Telefon 05451/591-4315.

Rückfragen bitte an:



Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell