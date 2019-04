Polizei Steinfurt

POL-ST: Recke, Raub

Recke (ots)

Im Bürgerpark an der Hauptstraße ist am Mittwochnachmittag (17.04.2019) eine junge Frau beraubt worden. Die 27-Jährige war dort gegen 15.00 Uhr zu Fuß unterwegs. Den Schilderungen zufolge wurde sie von einem unbekannten Täter plötzlich von hinten erfasst und zu Boden gerissen. Dabei verlor sie das Bewusstsein. Ein Zeuge wurde auf die Frau aufmerksam und kam ihr unmittelbar zur Hilfe. Es stellte sich heraus, dass der Täter ihr die Handtasche entwendet hatte. Die Frau erlitt leichte Verletzungen. Derzeit liegen keine Hinweise auf den Täter vor. Die Polizei bittet um Hinweise zu ihm oder zu dem Raub unter Telefon 05451/591-4315. Sie fragt: Wer hat insbesondere in der Zeit zwischen 15.00 Uhr und 15.15 Uhr im Bürgerpark oder in der Nähe verdächtige Personen bemerkt?

