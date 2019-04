Polizei Steinfurt

POL-ST: Ibbenbüren, Brand

Ibbenbüren (ots)

Am Mittwoch (17.04.), gegen 17.50 Uhr, sind die Feuerwehr und die Polizei zu einem Brand auf einem Firmenareal an der Lengericher Straße gerufen worden. Eine mehr als 2000 Quadratmeter große Lagerhalle für Agrartechnik brannte in voller Ausdehnung. Das Feuer hat zudem auf einen danebenliegenden Gebäudekomplex einer Weberei (ca. 500 qm) übergegriffen. Das Feuer ist gelöscht. Personen wurden nicht verletzt. Zur Höhe des Sachschadens können noch keine Angaben gemacht werden. Die Brandstelle wurde beschlagnahmt. Zur Brandursache können noch keine Angaben gemacht werden. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Lengericher Straße ist im Bereich der Brandstelle voraussichtlich bis heute (Donnerstag) 11.00 Uhr voll gesperrt.

