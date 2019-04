Polizei Steinfurt

POL-ST: Hörstel, PKW aufgebrochen

Hörstel (ots)

Eine junge Frau aus Hörstel parkte ihren silbernen Renault am Mittwochnachmittag (17.04.2019), um kurz vor 17.00 Uhr, am Fahrbahnrand der Straße "Am Torfmoorsee". Als sie nach gut einer halben Stunde, gegen 17.30 Uhr, nach einem Spaziergang zurückkehrte, stellte sie an dem Wagen sofort eine zertrümmerte Scheibe fest. Unbekannte Täter hatten aus dem Fahrzeuginnern eine Geldbörse gestohlen. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

