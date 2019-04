Polizei Steinfurt

POL-ST: Wettringen, Einbrüche gemeldet

Wettringen (ots)

In der Nacht zum Donnerstag (18.04.2019) waren an der Werninghoker Straße Einbrecher unterwegs. In der Zeit zwischen Mittwochnachmittag, 17.00 Uhr und Donnerstagmorgen, 06.50 Uhr, verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zur dortigen Kindertagesstätte. Mit einem Pflasterstein zertrümmerten sie eine Fensterscheibe und stiegen dann in das Gebäude ein. Hier betraten sie sämtliche Räume und suchten in den Schränken nach Diebesgut. Was daraus gestohlen wurde, konnte noch nicht abschließend gesagt werden. Im Weiteren wurde bekannt, dass sich auch im benachbarten Sportgebäude Einbrecher aufgehalten hatten. Dort hatten die Täter zwei Scheiben zertrümmert. Die Polizei bittet um Hinweise zu den Einbrüchen unter Telefon 02553/9356-4155.

