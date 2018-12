FW-EN: Pkw in Gleisbett

Gevelsberg (ots) - Am Freitagabend den 07.12.2018 um 18:30 Uhr wurden die Bediensteten der Hauptwache Gevelsberg in die Kölner Str. gerufen. Ein Pkw war aufgrund schlechter Sichtverhältnisse kurz hinter dem Kruiner Tunnel von der Fahrbahn abgekommen und landete im Gleisbett. Bei dem Versuch das Gleisbett wieder zu verlassen wurde der Motor beschädigt. Die Auslaufenden Betriebsmittel wurde ab gestreut und die Fahrbahn gereinigt. Nach dem die Einsatzstelle an die Polizei übergeben wurde endete der Einsatz um 19:23 Uhr.

