Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Samstag, 18. April 2020

Wolfenbüttel (ots)

Trunkenheit im Verkehr Sickte, Schöninger Straße; Fr., 17.04.2020, 20:45 Uhr Einer Verkehrsteilnehmerin fällt eine PKW auf, der in Schlangenlinien fährt. Nach Überprüfung durch die Polizei wird bei der 74-jährigen Fahrzeugführerin eine augenscheinlich starke Alkoholisierung festgestellt. Der 74-jährigen wurde eine Blutprobe ent- und der Führerschein abgenommen.

Verkehrsunfall Wolfenbüttel, Goslarsche Straße; Fr., 17.04.2020, 15:50 Uhr An der Kreuzung Goslarsche Straße / Adersheimer Straße kam es zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Fiat und einem Chevrolet. Eine der beteiligten Fahrzeugführer missachtete scheinbar das Rotlicht, so dass es im Kreuzungsbereich zum Zusammenstoß kam. Beide Fahrzeugführerinnen wurden leicht verletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 8000 Euro. Welche der beiden Beteiligten das Rotlicht missachtete wird ermittelt.

