Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: Unfall mit bislang unbekannter schwer verletzter Radfahrerin (57/2111)

Speyer (ots)

Eine bislang namentlich nicht bekannte, ca. 70-80 jährige Radfahrerin, befuhr den Radweg der Friedrich-Ebert-Straße in Speyer in Fahrtrichtung Wormser Landstraße. Im Bereich der Kreuzung Friedrich-Ebert-Straße/Wormser Landstraße/Bahnhofstraße querte sie um 17:37 Uhr auf dem dortigen Fußgängerüberweg die Verbindungsspange der Friedrich-Ebert-Straße zur Bahnhofstraße, als sie ein 74jähriger VW-Bus-Fahrer (HD-Kennzeichen) trotz eingeschalteter Beleuchtung und ordnungsgemäßer Seitenreflektoren übersah und am Hinterrad traf. Dabei stürzte sie zu Boden und zog sich so schwere Kopfverletzungen zu, dass sie unmittelbar in eine Klinik eingeliefert werden musste.

