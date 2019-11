POL-PDLU: Speyer - Ausfall mehrerer Lichtsignalanlagen aufgrund technischer Störung

Polizeidirektion Ludwigshafen

20.11.2019, 07:15 Uhr

Bei der Polizei Speyer gingen am Donnerstagmorgen mehrere Anrufe von Bürgern ein, die ausgefallenen Ampelanlagen an verschiedenen Örtlichkeiten im Stadtgebiet Speyer meldeten. Die Stadt Speyer gab diesbezüglich die Auskunft, dass es aufgrund einer technischen Störung am Morgen zum Ausfall von insgesamt 21 Lichtsignalanlagen im Stadtgebiet kam. Die Störung konnte durch eine Technikerfirma jedoch zeitnah behoben werden, so dass alle betroffenen Lichtsignalanlagen seit ca. 08:30 Uhr wieder störungsfrei in Betrieb sind. Unfälle, die sich aufgrund der ausgefallenen Lichtsignalanlagen ereignet haben, sind der Polizei nicht bekannt.

