Polizeidirektion Ludwigshafen

POL-PDLU: (Schifferstadt) Unfallflucht - Polizei sucht Zeugen

Schifferstadt (ots)

In der Nacht zu Donnerstag ist vermutlich ein Kraftrad gegen einen in der Speyerer Straße geparkten Transporter gefahren und hat diesen etwas nach vorne geschoben. An dem Transporter entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 6.000 Euro. Da sich keine Spuren des Unfalls mehr vor Ort befanden, geht die Polizei zurzeit davon aus, dass der Unfallverursacher die Unfallstelle aufräumte. Zeugen, die Angaben zum Geschehen machen können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

