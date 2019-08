Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Unfallflucht - die Polizei sucht Zeugen

Kehl (ots)

Die 39-jährige Fahrerin eines Opel Astra war am Freitagabend gegen 19:05 Uhr auf der Kreissstraße K5373 von Kehl in Richtung Auenheim unterwegs, als ihr in einer Kurve ein VW Passat entgegen kam, der seinerseits zu weit links fuhr, wobei sich die Fahrzeuge seitlich berührten. Zunächst hielten beide Unfallbeteiligte an. Als die Astra-Fahrerin ausstieg, setzte der Fahrer des Passat unvermittelt die Fahrt in Richtung Kehl fort, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von etwa 4000 Euro zu kümmern. Bei dem flüchtigen Passat dürfte es sich um silberfarbenen Variant mit Offenburger Nummer gehandelt haben. Da mehrere Autofahrer an der Unfallstelle vorbei kamen erhofft sich die Polizei nun Hinweise auf den Unfallflüchtigen. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Kehl unter Telefon 07851/8930 zu melden. /br

