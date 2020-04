Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Salzgitter, 17.04.2020 - 18.04.2020, 08:30 Uhr

Salzgitter (ots)

Hausfriedensbruch, Körperverletzung - Zeit: Freitag, 17.04.2020, 21:20 Uhr. Ort: 38228 Salzgitter, Hans-Böckler-Ring, Grundstück des Stadions am Salzgittersee. Hergang: Auf dem Weg nach Hause beobachteten zwei junge Männer, 29 und 30 Jahre alt, wie mehrere Personen das Grundstück des Stadions am Salzgittersee durch eine schmale Lücke zwischen einem Zaun und einem Garagenkomplex verließen. Den beiden Männern war bekannt, dass es in der Vergangenheit schon zu Vandalismushandlungen auf dem Grundstück gekommen war, woraufhin sie sich entschlossen, die festgestellte Personengruppe anzusprechen. Dabei stießen die Männer jedoch auf wenig Verständnis. Eine Person aus der Gruppe schlug dem 29-jährigen Zeugen mit der flachen Hand in das Gesicht. Anschließend flüchtete die Personengruppe in Richtung Otto-Hahn-Ring. Der Angreifer wird als 165cm-175cm groß und bekleidet mit einer rot-blauen Jacke beschrieben. Sofort eingeleitete polizeiliche Fahndungsmaßnahmen führten nicht mehr zum Ergreifen des Täters oder der Personengruppe. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung und Hausfriedensbruch. Zeugen der Tat oder Personen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Verkehrsunfallflucht - Zeit: Donnerstag, 16.04.2020, 19:00 Uhr - Freitag, 17.04.2020, 08:40 Uhr. Ort: 38226 Salzgitter, Thiestraße. Hergang: Freitag früh musste ein 32-jähriger Salzgitteraner Lackschäden an dem ihm zur Verfügung gestellten Firmen-Pkw, welcher auf einem Grundstück in der Thiestraße geparkt war, feststellen. Der Verkehrsunfallort, die Lage und der Verlauf der Schäden lassen vermuten, dass ein Radfahrer die Beschädigung im Vorbeifahren verursacht haben könnte. Der Verursacher entfernte sich nach dem Verkehrsunfall, ohne weitere Feststellungen zu ermöglichen. Ein Verfahren wegen des Unerlaubten Entfernens vom Verkehrsunfallort wurde eingeleitet. An dem Pkw, einem Ford Mondeo, entstand Sachschaden in Höhe von ca. 1000 Euro. Die Polizei bittet Zeugen des Unfallgeschehens, sich mit der Polizeidienststelle in Salzgitter in Verbindung zu setzen.

Rückfragen bitte an:

Polizei Salzgitter

PHK Ertel

Telefon: 05341/ 1897-217

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell