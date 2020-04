Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemitteilung des Polizeikommissariats Wolfenbüttel vom Sonntag, 19 April 2020

Wolfenbüttel (ots)

Gefährliche Körperverletzung im Verlauf von Streitigkeiten:

Remlingen, Postplatz, 18.04.2020, 10:00 h

Zwei Männer im Alter von 21 und 35 Jahren, sind aus nichtigen Gründen in Streit geraten. Dieser zunächst verbale Streit ist zu einer körperlichen Auseinandersetzung eskaliert, nachdem sich der 21 jährige Mann gewaltsam Zutritt zu dem Wohnraum des 35 jährigen verschafft hat. Letztlich soll der jüngere, der beiden Kontrahenten den Älteren mit einem Küchenmesser an der Hand verletzt haben. Den Beschuldigten erwartet nun ein Ermittlungsverfahren u. a. wegen gefährlicher Körperverletzung

202000441903

Gefährdung des Straßenverkehrs, Beleidigung im Straßenverkehr

Wolfenbüttel, Bahnhofstr. 18.04.2020, 18:25 h

Der Führer eines Omnibusses und ein Fahrradfahrer sind in eine Situation involviert gewesen, die beinahe zu einem Verkehrsunfall hätte führen können. Im weiteren Verlauf habe man unschöne Gesten ausgetauscht. Die Polizei ermittelt nun u.a. wegen Gefährdung des Straßenverkehrs.

202000442647

In diesem Zusammenhang wird an die Grundregeln im Straßenverkehr erinnert. Diese fordern von allen Verkehrsteilnehmern, ungeachtet dessen, ob es sich um Fußgänger, oder Führer von Fahrzeugen bzw. Kraftfahrzeigen handelt, ein rücksichtsvolles und partnerschaftliches Miteinander im Straßenverkehr ein.

Tuningkontrolle

Sickte, Pfingstanger, 18.04.2020, 15:00 h

Durch übermäßige Geräuschentwicklung ist ein 29 Jahre alter Mann mit seinem PKW einer Funkstreifenwagenbesatzung in Sickte aufgefallen. Im Rahmen der Kontrolle haben die Beamten festgestellt, daß an dem PKW des Mannes Umbauten, insbesondere an der Abgasanlage vorgenommen worden sind, die zum Erlöschen der Betriebserlaubnis geführt haben. Der Rückbau des PKW auf einen gesetzeskonformen Zustand ist dem Fahrzeugführer auferlegt worden. Weiterhin ist ein Verkehrsordnungswidrigkeitenverfahren eingeleitet worden.

202000441914

Verkehrsunfall durch Abkommen von der Fahrbahn in einer Kurve

Gem. Schladen-Werla, B 82, Beuchte Rtg. Weddingen, 18.04.2020,21:20 h

Eine 19 jährige Fahrzeugführerin hat am Abend des 18.04 die B 82 aus Beuchte kommend, in südwestlicher Richtung befahren. Im Ausgang einer scharfen Linkskurve kommt sie von der Fahrbahn ab und sie gerät auf den Grünstreifen. Im weiteren Verlauf wird ein Leitpfosten und ein Wegweiser beschädigt. Das Fahrzeug ist infolge des Unfalles nicht mehr fahrbereit und muß abtransportiert werden.Die Fahrzeugführerin ist unverletzt geblieben. Der Sachschaden beläuft sich insgesamt 4.500 EUR

202000442749

