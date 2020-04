Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressemeldung der Polizeiinspektion Salzgitter/Peine/Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 19.04.2020

Peine (ots)

Sachbeschädigung an Pkw

Peine, Braunschweiger Straße, 17.04.2020, 16.30 Uhr bis 18.04.2020, 12 Uhr

Bislang unbekannte Täter zerkratzten den Lack auf der Fahrerseite eines auf einem Grundstück geparkten Pkw BMW Q5 mit einem spitzen Gegenstand.

Die Schadenshöhe ist derzeit unbekannt.

Verletzter E-Bike-Fahrer nach Verkehrsunfall

Peine, Sundern, 18.04.2020, 17 Uhr

Ein 68-jähriger Vechelder befuhr mit seinem E-Bike als Letzter einer Dreiergruppe den in Fahrtrichtung linksseitigen Radweg von Eixe kommend in Richtung Peine.

Eine 65-jährige Peinerin wollte mit ihrem E-Bike aus einem Waldweg kommend nach rechts auf diesen Radweg in Richtung Eixe abbiegen. Während die ersten Beiden der Dreiergruppe der Peinerin noch ausweichen konnten, musste der 68-Jährige stark bremsen, um einen Zusammenstoß mit ihr zu verhindern. Dabei stürzte der Vechelder und musste sich anschließend ambulant im Peiner Klinikum behandeln lassen. Am E-Bike des Vechelders entstand ein Schaden in Höhe von ca. 100 Euro.

Gegen die Peinerin wurde eine Strafverfahren wegen fahrlässiger Körperverletzung eingeleitet.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Salzgitter

Polizeikommissariat Peine

Dienstschichtleiter

Telefon: 05171 / 99 90

http://www.polizei.niedersachsen.de

Original-Content von: Polizei Salzgitter, übermittelt durch news aktuell