Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Brand in Waldgebiet

Uslar (ots)

(zi.) In der Verlängerung der Sohnreystraße wurde am 08.04.20, in der Zeit von 16:40 Uhr bis 17:10 Uhr, ein auf dem Waldboden liegender Gegenstand durch bisher unbekannte Täter in Brand gesetzt. Sachschaden entstand nicht, der Brand wurde von der Freiwilligen Feuerwehr Uslar gelöscht. Zeugenhinweise erbittet das Polizeikommissariat Uslar unter der Tel.-Nr. 05571/92600-0

