POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 19.05.2020 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Bad Mergentheim: Nach Graffiti-Schmierereien Zeugen gesucht!

Unbekannte beschmierten die Fensterrollläden einer Firma in Bad Mergentheim. Am Montagmorgen, gegen 08.30 Uhr, bemerkten Mitarbeiter einer Firma in der Max-Eyth-Straße Graffitis an den heruntergelassenen Rollläden. Die Täter sprühten in den vergangenen Tagen mit schwarzer Farbe einen Schriftzug gegen die Rollos. Die Polizei sucht nun Zeugen, die am vergangenen Wochenende eine verdächtige Wahrnehmung gemacht haben oder die Tat beobachten konnten. Hinweisgeber sollen sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim unter der Telefonnummer 07931 54990 melden.

B19 / Bad Mergentheim: Kradfahrer leicht verletzt

Am Montagmorgen fuhr in Bad Mergentheim die Lenkerin eines Kraftrads auf einen vorausfahrenden Pkw auf. Gegen 07.30 Uhr war die 21-jährige Kradfahrern auf der B19 unterwegs. Hierbei übersah sie vermutlich, dass die vorausfahrenden Fahrzeuge verkehrsbedingt bis zum Stillstand abbremsten und fuhr auf den Pkw eines 51-jährigen auf. Durch den Zusammenprall stürzte die junge Frau und verletzte sich dabei leicht. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 1.000 Euro.

Weikersheim: Auffahrunfall mit leicht verletzten Personen

Drei leicht verletzte Personen sind das Resultat eines Auffahrunfalls in Weikersheim. Der 46-jährige Fahrer eines Fords befuhr am Montagmorgen die August-Laukhuff-Straße. Im Bereich der Kreuzung mit der Schäftersheimer Straße wurde der Mann vermutlich durch die Sonne geblendet, sodass er ungebremst auf einen am Kreuzungsbereich verkehrsbedingt wartenden Audi auffuhr. Durch den Zusammenprall wurden die drei Insassen des Audi leicht verletzt und mussten im Krankenhaus versorgt werden. Es entstand zudem Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Tauberbischofsheim: Pkw weggerollt

Am Montagmittag rollte in Tauberbischofsheim ein Pkw gegen ein geparktes Auto und verursachte einen Sachschaden. Gegen 13.00 Uhr parkte ein 21-Jähriger seinen Renault am rechten Fahrbahnrand in der Wolfstalflurstraße. Hierbei vergaß er vermutlich an der abschüssigen Straße die Handbremse anzuziehen und den Gang einzulegen. In der Folge setzte sich das Gefährt in Bewegung und rollte auf den dahinter geparkten VW auf. Es entstand Sachschaden in Höhe von circa 3.000 Euro.

B290 / Tauberbischofsheim: Schwerverletzte Person nach Frontalzusammenstoß

Ein Pkw kollidierte am frühen Dienstagmorgen frontal mit einem Lkw auf der B290 bei Tauberbischofsheim-Distelhausen. Ein 59-Jähriger befuhr gegen 06.15 Uhr die B290 in Richtung Lauda-Königshofen, als er mit seinem Auto aus bislang ungeklärten Gründen nach links auf die Gegenspur kam. Dort prallte sein Wagen frontal mit einem entgegenkommenden Lkw zusammen. Durch die Kollision wurde das Fahrzeug des Mannes nach rechts abgewiesen und schleuderte quer über die Fahrbahn. In der Böschung am Straßenrand kam es letztendlich zum Stehen. Der 59-Jährige musste in der Folge aus seinem Auto gerettet werden und kam schwer verletzt ins Krankenhaus. An beiden Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 60.000 Euro. Während den Rettungsmaßnahmen und der Verkehrsunfallaufnahme war die B290 von 06.30 Uhr bis 10.45 Uhr komplett gesperrt.

