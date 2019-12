Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191206-3: Falsche Polizisten flogen auf - Erftstadt

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Ein LKW-Fahrer, dessen Fahrzeug überprüft werden sollte, zweifelte die Anhaltesituation an und reagierte.

Am Donnerstag (05. Dezember) forderten zwei falsche Polizisten, die in einem Auto saßen, um 13:10 Uhr einen LKW-Fahrer (37) eines Autospediteurs auf der Bundesautobahn 1 in Richtung Erftstadt auf, ihnen zu folgen. Sie hielten ein Schild mit der Aufschrift POLIZEI an ihre Fensterscheibe. An der Anschlussstelle Hürth-Gleuel verließen die Beteiligten die Autobahn. Ein falscher Polizist fragte den 37-jährigen Fahrer nach dem Anhalten auf der Berrenrather Straße nach Bargeldbeständen, riss die Fahrertür auf und durchsuchte den Fahrer. Der stutzige Fahrer schloss die Tür daraufhin. Beide Täter flüchteten ohne Beute mit einem silberfarbenen Audi A3 mit Klever Kennzeichen in unbekannte Richtung.

Einer der falschen Polizisten war von kräftiger Statur und dunkel gekleidet. Den anderen falschen Polizisten, der auch der Fahrer des silbernen Wagens war, schätzte der LKW-Fahrer auf etwa 30 bis 40 Jahre alt, 185 bis 190 Zentimeter groß und von dünner Statur. Er hatte kurze schwarze Haare und war dunkel gekleidet. Sie nutzten einen silbernen Audi A3 mit Klever Kennzeichen, welches bereits zur Fahndung ausgeschrieben war.

Das Kriminalkommissariat 22 in Kerpen hat die Ermittlungen übernommen und warnt die Verkehrsteilnehmer vor falschen Polizisten, die nur ein Ziel verfolgen: Sie wollen unter fadenscheinigen Geschichten hohe Bargeldbestände erbeuten.

Rufen Sie im Verdachtsfall sofort den Notruf 110 der Polizei! (bm)

