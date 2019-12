Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191206-1: Festnahme nach Wohnungseinbruch - Brühl

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Die Polizei hat am frühen Freitagmorgen (6. Dezember) einen 36-jährigen Einbrecher nach frischer Tat festgenommen.

Eine Anwohnerin (39) der Stephanstraße erwachte gegen 03:15 Uhr von Geräuschen in ihrem Haus. Als sie in den Hausflur ging, um nachzusehen, entdeckte sie einen dunkel gekleideten Mann, der ins Erdgeschoss lief und von dort durch die Terrassentür nach draußen flüchtete. Die 39-Jährige verständigte die Polizei. Die Beamten fahndeten nach dem Tatverdächtigen und nahmen ihn im Nahbereich zum Tatort kurze Zeit später vorläufig fest. Er hatte Diebesgut dabei, das aus dem Haus der 39-Jährigen stammte. Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats 13 dauern an. (nh)

