Polizeipressestelle Rhein-Erft-Kreis

POL-REK: 191205-2: Zeugen störten Einbrecher - Brühl/Wesseling/Pulheim

Rhein-Erft-Kreis (ots)

Bei zwei Einbrüchen in Brühl und Wesseling haben Zeugen Einbrecher möglicherweise entscheidend gestört.

Am frühen Donnerstagmorgen (05. Dezember) traf ein Zeuge (69) an einem Haus in der Bonnstraße in Brühl auf einen Einbrecher. Der 69-Jährige bemerkte gegen 04:15 Uhr, dass das Balkonlicht durch seinen installierten Bewegungsmelder eingeschaltet wurde. Kurze Zeit später hörte er ungewöhnlich laute Geräusche, woraufhin er seinen Feststellungen nachging. Auf dem Grundstück seiner Nachbarin entdeckte er einen Einbrecher, der über eine Mauer kletterte. Als er den Eindringling ansprach, ergriff dieser umgehend in Richtung Tiergartenstraße/Innenstadt die Flucht. Ob er Beute machte, steht noch nicht fest. Der Unbekannte sei dunkel gekleidet und von normaler Statur gewesen. Er habe eine Mütze und einen Rucksack getragen.

Bereits am Mittwoch (04. Dezember) drang ein Unbekannter in ein Haus in der Aachener Straße in Wesseling ein. Eine 38-jährige Anwohnerin hörte gegen 18:00 Uhr einen Alarm aus der Wohnung ihrer Nachbarin. Da sie einen Wohnungsschlüssel besitzt, öffnete sie die Tür, um nachzusehen und vertrieb dadurch vermutlich den oder die Einbrecher. Polizeibeamte stellten vor Ort Hebelspuren fest. Alle Räume waren durchwühlt. Angaben über eine mögliche Beute sind derzeit noch nicht möglich.

Zu einem weiteren Einbruch kam es in der Martinstraße in Pulheim. Die Täter nutzten die längere Abwesenheit der Bewohnerin und brachen im Zeitraum zwischen dem 20. November und 4. Dezember in das Einfamilienhaus ein. Sie entwendeten Schmuck im Wert von rund 20.000 Euro.

In allen Fällen ermittelt das Kriminalkommissariat 13. Die Kriminalbeamten bitten um Zeugenhinweise unter der Rufnummer 02233 52-0. (nh)

