Polizeidirektion Landau

POL-PDLD: Fahrradkontrollen im Stadtgebiet

Landau (ots)

Im Bereich der Bürgerstraße, sowie der Cornichonstraße in Landau fanden am 08.11.2019 in der Zeit von 17:00 - 18:00 Uhr Fahrradkontrollen statt. Das polizeiliche Augenmerk war schwerpunktmäßig auf das Fahrverhalten und die lichttechnischen Einrichtungen gerichtet. Es wurden insgesamt 11 Radfahrer/-innen und ihre Fahrräder kontrolliert. Lediglich eine Radfahrerin mussten auf ihr Fehlverhalten angesprochen und Hinweise auf mangelhafte lichttechnische Einrichtung gegeben werden. Eine Vielzahl von Radfahrer und Passanten begrüßten die Kontrolle.

