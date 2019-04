Polizei Bonn

POL-BN: Bonn: Verkehrsunfall mit Personenschaden

Bonn (ots)

Ein 47-jähriger Radfahrer befuhr am Freitag, 12.04.2019 um 20.00 Uhr die Kennedybrücke in Richtung Konrad-Adenauer-Platz. Nachdem er Fußgänger auf dem Gehweg in Höhe der Hermannstraße passiert hatte, verlor er nach Zeugenaussagen die Kontrolle über sein Fahrrad und stürzte. Dabei prallte er gegen einen Laternenmast und fiel anschließend auf den Radweg. Dabei zog er sich schwere Verletzungen zu. Er wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht. Da in der Atemluft des Radfahrers Alkoholgeruch festgestellt werden konnte, wurde die Entnahme einer Blutprobe angeordnet.

Die Polizei weist in diesem Zusammenhang noch einmal darauf hin, beim Fahrradfahren jederzeit einen Helm zu tragen.

