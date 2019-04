Polizei Bonn

POL-BN: Fahndungsrücknahme: Mutmaßlicher Tankstellenräuber identifiziert

Bonn (ots)

Am 22.02.2019 haben wir in unserer Pressemitteilung von 14:26 Uhr (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4200786) auf richterlichen Beschluss mit einem Foto nach einem unbekannten Mann gesucht. Dieser soll am 20.01.2019 unter Vorhalt eines Messers eine Tankstelle auf der Ellesdorfer Straße in Bonn-Lannesdorf überfallen haben (siehe: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/7304/4171099).

Die Öffentlichkeitsfahndung führte nun zum Erfolg. Der Tatverdächtige, ein 33-jähriger Mann aus Mehlem, wurde zwischenzeitlich identifiziert. Bei der Durchsuchung seiner Wohnung stellten Ermittler des Kriminalkommissariats 32 darüber hinaus die mutmaßliche Tatwaffe, ein Messer, sicher. Die Ermittlungen gegen des 33-Jährigen dauern weiter an. Mit seiner Identifizierung ist die weitere Veröffentlichung des Fotos in den Medien hinfällig geworden.

