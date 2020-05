Polizeidirektion Itzehoe

POL-IZ: 200512.3 Itzehoe: Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss

Itzehoe (ots)

Ein 22jähriger Itzehoer fiel mit seinem Pkw in der Nacht zum 12.05. einer Streife auf und wurde in der Itzehoer Brunnenstraße kontrolliert. Dabei wurde festgestellt, dass er Betäubungsmittel zu sich genommen hatte. Gegen 02.05 Uhr fiel einer Streifenwagenbesatzung vom Polizeirevier Itzehoe in der Straße Sandberg ein Pkw Mercedes auf, als dieser gerade die Straße Hinter dem Klosterhof gelenkt wurde. Man folgte dem Fahrzeug und kontrollierte den 22jährigen Fahrer aus Itzehoe dann auf dem Netto-Parkplatz in der Brunnenstraße. Der 22jährige war zunächst nicht so ganz mit der Verkehrskontrolle einverstanden, folgte dann aber schließlich doch den Aufforderungen der Beamten, die dann bei der Kontrolle Auffälligkeiten bei dem Fahrer feststellten, die den Verdacht auf Konsum von Betäubungsmitteln aufkommen ließen. Ein durchgeführter Vortest verlief positiv. Das der 22jährige wohl schon ahnte, was jetzt auf ihn zukommen würde, veranlasste ihn zur Flucht in Richtung Hinter dem Klosterhof. Hier konnte er dann auch von den Beamten eingeholt und festgehalten werden. Es folgte dann auf der Wache die Entnahme einer Blutprobe und die Untersagung des Führens von Kraftfahrzeugen für mindestens 24 Stunden sowie die Fertigung einer Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Sachbearbeitung: PR Itzehoe, Tel. 04821 / 602-0

Hans-Werner Heise

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Itzehoe

Große Paaschburg 66, 25524 Itzehoe

Telefon: 04821 / 602 2140

Mobil: 0160 / 91313940

Original-Content von: Polizeidirektion Itzehoe, übermittelt durch news aktuell