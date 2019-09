POL-WE: - Hoher Schaden nach Unfall in Bad Nauheim - Seat in Friedberg aufgebrochen - auf Schulgelände in Vilbel gezündelt

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Bad Nauheim: Vom Weg abgekommen - Hoher Schaden nach Alleinunfall -

Fünf demolierte Autos, ein beschädigtes Hoftor sowie ein überfahrener Parkscheinautomat, das ist die Bilanz eines Crashs von heute Nacht (13.09.2019) in der Frankfurter Straße. Aus bisher nicht bekannten Gründen geriet der 24-jährige Unfallfahrer um kurz nach Mitternacht nach links von der Fahrbahn ab und touchierte dort nacheinander einen Kia und einen Audi. Direkt im Anschluss prallte er gegen einen Fiat Punto, der durch die Wucht des Aufpralls durch ein geschlossenes Hoftor gedrückt wurde und an der Mauer des Nachbargrundstückes zum Stehen kam. Hiernach überfuhr der Unfallfahrer einen Parkscheinautomaten und rammte letztlich einen vierten Wagen, einen VW Golf. Der Opel des Crashpiloten hat nur noch Schrottwert. Der Kia, der Audi und der Fiat wurden erheblich beschädigt, der Golf kam mit einem leichteren Schaden davon. Das Hoftor ist verbogen, zudem rissen Halterungen ab. Auch der Parkscheinautomat ist nicht mehr zu gebrauchen. Auf welchen Betrag sich die Sachschäden summieren, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Der Bad Nauheimer willigte einem Alkoholtest ein, dieser ergab einen Wert von 0,0 Promille.

Friedberg: Seat aufgebrochen -

Mit einer Geldbörse aus der Mittelkonsole suchten Diebe in der Straße "Am Wingert" das Weite. In der Nacht von Donnerstag (12.09.2019) auf Freitag (13.09.2019) schlugen sie eine Scheibe des grauen Leon ein und griffen sich das Portemonnaie. Ihnen fielen Führerschein, Personalausweis, EC-Karte, Kreditkarte und ein Schlüssel in die Hände. Der Gesamtwert der Beute liegt bei rund 50 Euro. Eine neue Scheibe wird etwa 500 Euro kosten. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Bad Vilbel: Unbekannte zündeln auf Schulgelände -

In der Nacht von Donnerstag (12.09.2019) auf Freitag (13.09.2019) trieben Vandalen ihr Unwesen an der Regenbogenschule in der Beethovenstraße. Zwischen 15.00 Uhr und 07.00 Uhr zündelten die Täter auf dem Gelände an einer Tischtennisplatte, einem Rollladen, einer Holzsitzbank sowie an einem Sicherungsseil und einem Kletterseil eines Spielgerätes. Nach ersten Schätzungen liegt der Sachschaden bei etwa 5.000 Euro. Hinweise zu Personen, die sich zur genannten Zeit auf dem Schulgelände aufhielten, nimmt die Vilbeler Polizei unter Tel.: (06101) 54600 entgegen.

