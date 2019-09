POL-WE: - gegen Mauer geprallt - Tageseinnahmen gegriffen - Skoda durchwühlt - Lack zerkratzt, Scheibe eingeworfen - Einbruch scheitert - Bike gestohlen

Polizeipräsidium Mittelhessen - Pressestelle Wetterau

Butzbach: Renault prallt gegen Mauer -

Mit Prellungen und Schürfwunden kam ein Butzbacher Renaultfahrer gestern Nachmittag (12.09.2019) ins Krankenhaus Lich. Gegen 13.10 Uhr fuhr der Senior auf der Tepler Straße in Richtung der Straße der Deutschen Einheit. Trotz Rotlicht blieb der 72-jährige aus bisher unbekannten Gründen nicht an der Ampel stehen. Der Megane überfuhr den Grünstreifen, überquerte die Kreuzung und prallte gegen eine Gartenmauer. Die Schäden an dem Renault belaufen sich nach ersten Schätzungen auf rund 6.000 Euro. Die Reparatur der Mauer wird weitere 3.000 Euro kosten.

Friedberg: Dreister Dieb greift sich Tageseinnahmen -

Blitzartig schlug ein Dieb gestern in den späten Abendstunden (12.09.2019) in der Usagasse zu. Ihm fielen die Tageseinnahmen eines Imbisses in die Hände. Gegen 23.25 Uhr hatten die Betreiber den Laden bereits geschlossen und räumten auf. Kurz nachdem die Tageseinnahmen gezählt waren, kam der Dieb in den Imbiss, griff durch die Durchreiche und rannte mit seiner Beute davon. Der Mann trug eine helle Basecap und war mit einem hellen langärmeligen Hemd mit grünen oder blauen Vierecken bekleidet. Er flüchtete mit mehreren hundert Euro über die Judengasse in Richtung Judenbad. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat den Täter vor dem Diebstahl oder anschließend auf der Flucht beobachtet? Wer kann Angaben zu seiner Identität machen? Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Friedberg: Skoda durchwühlt -

Mit Fahrzeugpapieren, einem Handy und einer Geldbörse suchten Autoaufbrecher in der Straße "Am Edelspfad" das Weite. Sie schlugen eine Scheibe des schwarzen Fabias ein, durchwühlten das Handschuhfach sowie eine Jacke. Zeugen, die die Täter zwischen Donnerstagabend (12.09.2019), gegen 19.30 Uhr und Freitagmorgen (13.09.2019), gegen 06.50 Uhr beobachteten, werden gebeten sich unter Tel.: (06031) 6010 mit der Friedberger Polizei in Verbindung zu setzen.

Friedberg: Kratzer in der Beifahrerseite -

In der Bruchenbrückener Straße vergriffen sich Unbekannte an dem Lack eines schwarzen Kias. Der "Ceed" parkte von Dienstag (12.09.2019), gegen 17.30 Uhr bis Donnerstag (12.09.2019), gegen 17.00 Uhr in Höhe der Hausnummer 29. Mit einem spitzen Gegenstand trieben die Täter tiefe Kratzer in den Lack der Beifahrerseite. Den Schaden schätzt die Polizei auf rund 3.000 Euro. Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Friedberg: Einbruch in Seniorenzentrum scheitert -

Über ein lediglich gekipptes Fenster wollte ein Dieb in eine Wohnung in der Straße "Am Alten Jugendzentrum" einbrechen. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der Unbekannte zunächst den Rollladen des Fensters hochschob und mit Zweigen verkeilte. Anschließend versuchte er eine Hand durch das gekippte Fenster zu stecken, um es zu entriegeln. Er scheiterte und machte sich unerkannt aus dem Staub. Wann genau der Täter sich an dem Fenster zu schaffen machte, ist derzeit nicht bekannt. Zeugen entdeckten die Spuren am Donnerstag (12.09.2019), gegen 14.20 Uhr. Wer hat den Täter in der Straße "Am Alten Jugendzentrum" beobachtet? Wem sind dort sonst in diesem Zusammenhang Personen aufgefallen? Hinweise erbittet die Polizei in Friedberg unter Tel.: (06031) 6010.

Bad Vilbel: Schloss geknackt - Fahrrad gestohlen -

In der Frankfurter Straße schlugen Fahrraddiebe zu. In Höhe der Hausnummer 1 hatte der Besitzer sein Trekkingrad der Marke "Raleigh" festgeschlossen. Die Täter brachen das Schloss auf und verschwanden mit dem Rad. Zeugen, die die Diebe zwischen Mittwochnachmittag (11.09.2019), gegen 17.00 Uhr und Mitternacht beobachteten oder die Angaben zum Verbleib des rund 300 Euro teuren Fahrrades machen können, werden gebeten sich unter Tel.: (06101) 54600 mit der Polizei Bad Vilbel in Verbindung zu setzen.

Karben Klein-Karben: Gullideckel gegen Audi geschleudert -

Ihre sinnlose Zerstörungswut ließen Unbekannte in der Nacht von Mittwoch (11.09.2019) auf Donnerstag (12.09.2019) an einem blauen Audi S4 aus. Der Wagen parkte zwischen 23.00 Uhr und 07.50 Uhr im Buchenweg, in Höhe der Hausnummer 23. Die Täter hoben einen Gullideckel aus dem Boden und warfen ihn in die Beifahrerscheibe des Audis. Die Höhe der Reparaturkosten können noch nicht beziffert werden. Hinweis zu den Vandalen nimmt die Polizei in Bad Vilbel unter Tel.: (06101) 54600 entgegen.

