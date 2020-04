Polizei Paderborn

POL-PB: Nachts mit Auto überschlagen

Delbrück (ots)

(mb) Eine junge Autofahrerin ist am Mittwoch auf der Haselhorster Straße verunglückt.

Die 22-jährige Fiat-Punto-Fahrerin fuhr gegen 03.25 Uhr in Richtung Wulfhorster Straße. In einer Linkskurve geriet sie mit den linken Reifen auf die unbefestigte Bankette. Der Kleinwagen geriet ins Schleudern und kam nach rechts von der Straße ab. Mit der Fahrerseite prallte das Auto gegen einen Baum und blieb auf dem Dach liegen. Die verletzte Fahrerin konnte sich selbst aus dem total beschädigten Fiat befreien. Mit einem Rettungswagen wurde sie zur ambulanten Behandlung in ein Krankenhaus gebracht.

