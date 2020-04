Polizei Paderborn

POL-PB: Radfahrer bei Sturz schwer verletzt

Delbrück (ots)

(mb) Auf der Lipplinger Straße ist am Dienstag ein Radfahrer schwer gestürzt.

Der 21-jährige Radler fuhr gegen 15.40 Uhr in Richtung Langestraße und bog an der Einmündung zum Busbahnhof nach rechts ab. Laut Zeugenaussagen schlug das hintere Schutzblech unter das Hinterrad und blockierte dieses. Der Radfahrer stürzte und verletzte sich schwer. Er musste am Unfallort notärztlich versorgt werden und wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus nach Paderborn gebracht. Die Polizei stellte fest, dass sich das Fahrrad des jungen Mannes technisch in keinem guten Zustand befand und einige Mängel aufwies.

