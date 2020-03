Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis: Zwei Verletzte nach Zusammenstoß

Reilingen/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Zwei verletzte Personen und Sachschaden von rund 5.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls am Montagmittag in Reilingen. Eine 73-jährige Frau war gegen 12.45 Uhr mit ihrem Audi A 4 auf der Haydnallee in Richtung Speyerer Straße unterwegs. An der Kreuzung zur Speyerer Straße wollte sie an der abknickenden Vorfahrtstraße geradeaus die Haydnallee geradeaus weiterfahren und nahm einem der Vorfahrtstraße folgenden 74-jährigen Renault-Fahrer den Vorrang und stieß mit ihm zusammen. Nach ersten Erkenntnissen war die 73-jährige vom Bremspedal abgerutscht, sodass sie nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Der Fahrer des Renault und seine 71-jährige Beifahrerin erlitten leichte Verletzungen und wurden durch Rettungskräfte an der Unfallstelle versorgt. Der Sachschaden wird auf rund 5.000 Euro geschätzt.

