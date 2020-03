Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim-Schönau: Rücksichtsloser Autofahrer - Polizei sucht Zeugen und Geschädigte

Mannheim-Schönau (ots)

Ein rücksichtloser Autofahrer war am frühen Dienstagmorgen im Stadtteil Schönau unterwegs. Eine Zeugin meldete der Polizei gegen ein Uhr eine Person, die mit einen VW Golf die Stettiner Straße mehrfach mit überhöhter Geschwindigkeit auf und ab fahre. Bei der Anfahrt zur Örtlichkeit kam einer Polizeistreife der Golf an der Einmündung Frankenthaler Straße/Graudenzer Linie in Richtung Lampertheim fahrend bereits entgegen. Nachdem die Beamten ihr Fahrzeug gewendet hatten, folgten sie dem Golf. Dabei mussten sich auf eine Geschwindigkeit von fast 160 km/h beschleunigen, um den Anschluss an das Fahrzeug nicht zu verlieren. Sie konnten beobachten, wie der Fahrer des Golf zwischen Lilienthalstraße und Viernheimer Weg an unübersichtlichen Stellen überholte und sich mit hoher Geschwindigkeit zwischen den Fahrzeugen durchschlängelte. An der Kreuzung zum Viernheimer Weg bog der Golf nach rechts in den Viernheimer Weg ab. Er konnte rund 500 Meter nach der Kreuzung gestoppt und kontrolliert werden. Bei der Kontrolle verhielt sich der 18-jährige Fahranfänger vollkommen uneinsichtig. Gegen ihn wird nun wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Die Führerscheinstelle wurde in Kenntnis gesetzt.

Zeugen, die sachdienliche Hinweise zur Fahrweise des 18-Jährigen geben können, sowie Verkehrsteilnehmer, die durch die Fahrweise des jungen Mannes gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Mannheim-Sandhofen, Tel.: 0621/77769-0 zu melden.

Im Fahrzeug befanden sich neben dem Fahrer noch drei weitere junge Männer im Alter zwischen 16 und 17 Jahren. Gegen einen 17-Jährigen wird zudem wegen Beleidigung ermittelt, da er die einschreitenden Beamten mit unflätigen Worten betitelte. Zudem wird gegen alle vier eine Anzeige wegen Verstoßes gegen das Infektionsschutzgesetz vorgelegt.

