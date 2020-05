Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.05.2020 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Untergruppenbach: Schwere Verletzungen nach Unfall

Nicht ruckartig, sondern gleichmäßig soll ein Opel am Dienstagmorgen auf der Landesstraße 1111 bei Untergruppenbach auf die Gegenfahrbahn geraten sein. Gegen 5.25 Uhr kollidierte der in Fahrtrichtung Heilbronn fahrende Pkw frontal mit einem entgegenkommenden Lkw. Der Opel wurde durch den Aufprall von der Fahrbahn abgewiesen und fing im Bereich des Motorraums Feuer. Ersthelfer konnten dies mit Hilfe eines Feuerlöschers löschen. Der 21-jährige Fahrer musste durch die Feuerwehr aus seinem Fahrzeug befreit werden. Er wurde mit schwersten Verletzungen in ein Krankenhaus gebracht. Die Landstraße 1111 musste bis 9 Uhr voll gesperrt werden. Die Ermittlungen zur Unfallursache dauern an. Der entstandene Sachschaden wird auf über 70.000 Euro geschätzt.

Heilbronn-Böckingen: Metallrohr auf Neckartalstraße verloren

Ein circa 1,5 Meter langes Metallrohr verlor ein Unbekannter von seinem Fahrzeug auf der Heilbronner Neckartalstraße, auf Höhe der Eisenbahnbrücke, in Fahrtrichtung der Autobahnanschlussstelle. Der Fahrer eines Renault konnte gegen 14.15 Uhr am Dienstagnachmittag nicht mehr rechtzeitig ausweichen und beschädigte dadurch den Reifen seines Fahrzeugs. Mindestens ein weiteres Fahrzeug fuhr ebenfalls über das Rohr und könnte daher beschädigt sein. Unklar ist zudem, wieviele Autos tatsächlich über den Gegenstand gefahren sind. Das Polizeirevier Heilbronn Böckingen, Telefon 07131 204060, hat die Ermittlungen aufgenommen. Hinweise zum Verlierer des Rohrs werden dort entgegengenommen. Ebenso können sich weitere Geschädigte beim Revier melden.

Ittlingen: Landesstraße nach Unfall mehrere Stunden gesperrt

Auf der Strecke von Sinsheim-Reihen nach Ittlingen ereignete sich am Dienstagnachmittag, gegen 16.50 Uhr ein Verkehrsunfall größeren Ausmaßes. Der Fahrer eines Mercedes geriet auf Höhe des Hamberger Hofs aus bislang nicht geklärten Gründen auf die Gegenfahrbahn und prallte dort gegen einen entgegenkommenden Lkw. Im weiteren Verlauf streifte der Wagen den Tank und den Unterfahrschutz des Lasters und kollidierte dann noch mit einem ordnungsgemäß hinter dem Lkw fahrenden Pkw. Dessen Fahrer konnte durch ein Ausweichmanöver in die Einmündung zum Hamberger Hof schlimmeres verhindern. Am Fahrzeug des mutmaßlichen Verursachers wurden das Vorderrad und der Kotflügel herausgerissen. Der Fahrer musste von der Feuerwehr befreit werden. Aus dem Tank des Lkw lief eine größere Menge Diesel auf die Fahrbahn. Daher musste die Fahrbahn gereinigt werden. Bis 0.30 Uhr dauerten die Maßnahmen an der Unfallstelle an. Die Insassen aus dem hinter dem Lkw fahrenden Pkw sowie der Fahrer des verursachenden Fahrzeugs wurden verletzt und in Krankenhäuser gebracht. Die Feuerwehren Ittlingen und Kirchardt waren mit 37 Einsatzkräften und sieben Fahrzeugen vor Ort. Die Höhe des entstandenen Sachschadens wird auf crica 35.000 Euro geschätzt.

Lauffen: Einbrecher scheitert am Kellerfenster

Die Kellerschachtabdeckung hatte ein Unbekannter an einem Wohnhaus in der Lauffener Orffstraße offenbar schon überwunden. Sein Einbruch scheiterte am Dienstag zwischen 1 und 18 Uhr jedoch am Fenster selbst. Sachschaden entstand lediglich an der Abdeckung des Kellerschachts.

Widdern: Fahrradhinterreifen war das Objekt der Begierde

Mit einem Fahrradhinterreifen im Wert von circa 30 Euro, verschwanden Unbekannte aus einer Scheune/Maschinenhalle in Widdern-Unterkessach. Zunächst wurden in der Nacht auf Mittwoch zwei Holztüren aufgebrochen, um ins Innere der Halle zu kommen. Warum der oder die Täter nur den Fahrradreifen mitnahmen ist derzeit unbekannt. Der entstandene Sachschaden an den Türen wird auf 20 Euro geschätzt.

Obereisesheim: Unbekannte brechen Fahrzeuge auf

Zwei Schweißgeräte und eine Akkubohrmaschine stahlen Unbekannte vom Gelände einer Firma in der Obereisesheimer Silcherstraße. Ferner wurden in der Nacht zum Mittwoch drei sich auf dem Gelände befindliche Container und eine Garage geöffnet. Das Diebesgut stahlen die Langfinger aus einem von drei Frimenfahrzeugen die allesamt aufgebrochen wurden. Der Schaden liegt bei mehreren tausend Euro. Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch im dortigen Bereich verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden darum gebeten, sich bei der Polizei in Neckarsulm, Telefon 07132 93710, zu melden.

Bad Wimpfen: Einbruch in Lagerhalle

Über ein Rolltor, welches von unbekannten Tätern aufgehebelt wurde, verschafften sich diese in der Nacht auf Mittwoch Zugang in eine Lagerhalle in der Bad Wimpfener Brühlstraße. Es wurden sechs Elektro- sowie zwei Akku-Heckenscheren und zwei Benzin-Motorsägen entwendet. Alles Geräte der Marke Stihl. Der Wert des Diebesgutes liegt bei mehreren tausend Euro. Der Schaden am Rolltor wird auf 1.000 Euro geschätzt. Zeugen, die im genannten Bereich verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden darum gebeten, sich bei der Polizei in Bad Wimpfen, Telefon 07063 93340, zu melden.

