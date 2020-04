Polizei Salzgitter

POL-SZ: Pressebericht der Polizeiinspektion Salzgitter/ Peine/ Wolfenbüttel für den Bereich Peine vom 22.04.2020

Streit wurde handgreiflich

Stederdorf. Am Dienstag, gegen 14:55 Uhr, kam es zu einer körperlichen Auseinanderstzung in der Edemissener Straße. Ein 44-jähriger Peiner geriet offenbar in Streit mit einer 36-jährigen Frau aus Polen. Im Laufe des Streits schlug und trat der Peiner nach der Frau. Die Frau wurde hierdurch leicht verletzt, eine ärztliche Versorgung vor Ort war jedoch nicht erforderlich. Bei beiden Personen konnten die Polizeibeamten Hinweise auf eine Alkoholbeeinflussung feststellen. Ein Strafverfahren wegen gefährlicher Körperverletzung wurde gegen den Peiner eingeleitet.

Unbekannte zerstörten Sitzbänke

Edemissen. In der Zeit von Montag, 18:00 Uhr und Dienstag, 07:00 Uhr, zerstörten unbekannte Täter Sitzbänke und Pflanzen, die sich am östlichen Ufers des Südsees befanden. Sie entfernten sich anschließend unerkannt. Es entstand ein Schaden in Höhe von etwa 150 Euro.

Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei Edemissen, Telefon 05176/976480, zu melden

